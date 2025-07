‘New York Times’ repercute animosidade entre Lula e Trump após anúncio do tarifaço

De acordo com artigo, tarifas de 50% sobre produtos brasileiros têm motivações políticas, relacionadas a uma suposta interferência do Judiciário brasileiro em processos contra aliados de Jair Bolsonaro

Ricardo Stuckert/PR Presidente Lula tem se manifestado contra tarifas americanas, acusando os Estados Unidos de usá-las como instrumento de pressão política e econômica, desafiando a soberania nacional



Um artigo publicado pelo jornal norte-americano “The New York Times” nesta segunda-feira (28) analisou a reação de diversos países às tarifas comerciais impostas pelo governo de Donald Trump, classificando-as como uma “ameaça à soberania”. O Brasil e, em particular, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), receberam destaque na publicação, sendo apontados como um exemplo emblemático da tensão entre as políticas protecionistas dos Estados Unidos e o direito de autodeterminação de nações emergentes. Segundo o artigo, as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, como café, minério e aço, têm motivações políticas, relacionadas a uma suposta ingerência do judiciário brasileiro em processos contra aliados de extrema direita do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula tem se manifestado contra essas tarifas, acusando os Estados Unidos de usá-las como instrumento de pressão política e econômica, desafiando a soberania nacional. Em uma declaração destacada pelo “New York Times”, Lula afirmou que “o Brasil não aceitará intimidação”. A retórica do presidente brasileiro tem ganhado força em fóruns multilaterais, reforçando sua imagem como defensor do sul global. O artigo sugere que a escalada verbal entre Brasil e Estados Unidos pode afetar o ambiente comercial internacional, com risco de um efeito dominó em outras nações que enfrentam medidas unilaterais de Washington.

A questão central levantada pelo “New York Times” é se o Brasil cederá às pressões de Donald Trump, como outras nações fizeram, ou se manterá sua posição de defesa da soberania, mesmo correndo o risco de perder o mercado americano. Atualmente, não há negociações oficiais entre os governos brasileiro e americano, mas há expectativa de uma reunião com autoridades dos Estados Unidos.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA