Amazon bate recorde no mercado e prepara rival do ChatGPT

A Amazon deve lançar um rival para o ChatGPT ainda neste ano. A gigante de tecnologia alcançou um valor de mercado de US$ 2 trilhões pela primeira vez nesta quarta-feira (26), após uma alta de 3,99% nas ações. No acumulado do ano, os papéis da empresa já subiram mais de 25%. Com isso, a gigante da tecnologia se junta a um seleto grupo de empresas que ultrapassaram essa marca, incluindo Alphabet, NVIDIA, Microsoft e Apple. A recente valorização da Amazon foi impulsionada pelo crescente interesse em inteligência artificial. Dias antes do recorde, a publicação americana Business Insider informou que a empresa deve lançar um concorrente para o ChatGPT da OpenAI, possivelmente em setembro. O projeto, conhecido internamente como Mates, em referência à deusa grega da sabedoria, é mantido em segredo. Documentos obtidos pela publicação indicam que o modelo da Amazon será similar ao ChatGPT e ao Bard, do Google, mas com funcionalidades adicionais.

Além de fornecer respostas em texto e imagens, o modelo da Amazon também compartilharia links para fontes confiáveis e sugeriria novas perguntas sobre o tema abordado. As respostas geradas estariam atualizadas em tempo real, como o valor das ações em uma Bolsa de Valores. Essa capacidade de fornecer informações atualizadas e relevantes pode ser um diferencial importante no mercado de assistentes virtuais e inteligência artificial. No entanto, há dúvidas entre os próprios funcionários da Amazon sobre o sucesso do projeto. Uma fonte do Business Insider questiona se a empresa não estaria entrando tarde demais nesse mercado competitivo. Com grandes players como OpenAI e Google já estabelecidos, a Amazon terá que demonstrar que seu novo modelo pode oferecer algo realmente inovador e útil para conquistar uma fatia significativa desse mercado em rápida evolução.

