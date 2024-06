Volkswagen investirá US$ 5 bilhões em startup de veículos elétricos

Parceria estratégica resultará na criação de uma joint venture focada no desenvolvimento de programas de software para carros movidos a bateria

Julian Hochgesang/Unsplash Volkswagen quer reforçar sua posição no setor de veículos elétric



A Volkswagen anunciou um investimento de até US$ 5 bilhões na fabricante americana de veículos elétricos Rivian. Esta parceria estratégica resultará na criação de uma joint venture focada no desenvolvimento de programas de software para veículos elétricos. A Rivian, que começou como uma startup e tem a Amazon como uma de suas principais investidoras, se unirá à Volks para reforçar a posição da montadora alemã no setor de veículos elétricos. A nova empresa será controlada igualmente pelas duas fabricantes, com a missão de criar o melhor software para carros elétricos. Este movimento é visto como um passo crucial para ambas as empresas, que buscam consolidar sua presença em um mercado cada vez mais competitivo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O anúncio teve impactos distintos nas ações das empresas: os papéis da Rivian dispararam mais de 20% fora do horário de negociação em Wall Street, enquanto as ações da Volkswagen recuaram 2,5% na quarta-feira. Investidores da montadora alemã demonstraram preocupação com os custos e incertezas da parceria, especialmente em relação ao futuro da subsidiária de software da montadora alemã, a Cariad, que tem enfrentado anos de perdas. Apesar das preocupações dos investidores, a união é vista como um movimento significativo no setor automotivo global. A parceria conecta uma startup de veículos elétricos que já teve dias melhores a uma montadora tradicional que enfrenta desafios para construir veículos movidos a bateria e desenvolver software avançado.

*Com informações do apresentador Bruno Meyer