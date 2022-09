‘Nosso planeta queima e a comunidade internacional está paralisada’, lamenta Guterres na ONU

Secretário-geral fez um discurso pessimista sobre o futuro da humanidade; Assembleia Geral acontece em meio a guerra na Ucrânia, catástrofes climáticas e insegurança alimentar

Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP António Guterres lamenta atual situação da humanidade durante discurso na ONU



O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), realizou a abertura da Assembleia Geral que começou a nesta terça-feira, 20. Antonio Guterres fez um discurso cheio de pessimismo sobre o futuro do planeta, alertou os líderes mundiais sobre a “tempestade perfeita” que se anuncia no horizonte e que provocará um “inverno de protestos” e lamentou a atual crise da humanidade. “A crise do poder aquisitivo se deflagra, a confiança desmorona, as desigualdades disparam, nosso planeta queima, o povo sofre, sobretudo, os mais vulneráveis” e, apesar disso, “estamos bloqueados por uma disfunção global colossal’, declarou Guterres acrescentando que essas crises ameaçam o próprio futuro da humanidade e o destino do planeta. “Não tenhamos ilusões. Estamos em um mar agitado. Um inverno de descontentamento se anuncia no horizonte”, insistiu. Apesar dos perigos, a comunidade internacional está “paralisada”, lamentou o secretário-geral da ONU, que alertou para o “risco de divisão entre o Ocidente e o Sul”. Guterres também reconheceu sua impotência diante das divisões políticas que minam o trabalho do Conselho de Segurança, o direito internacional, a confiança e a fé das pessoas nas instituições democráticas. “Não podemos continuar assim”, acrescentou, ressaltando que é necessária “uma ação coordenada ancorada no respeito do direito internacional e na proteção dos direitos humanos”.

*Com informações da AFP