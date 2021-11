América Latina tem maior índice de pessoas afetadas pela fome em 20 anos

De acordo com estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, continente apresentou alta de 30% em comparação a 2019

A fome na América Latina cresceu pelo sexto ano consecutivo em 2020, alcançando uma alta de 30% na comparação com 2019, passando, assim, a afetar 59,7 milhões de pessoas, maior número em duas décadas. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 30, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). O relatório anual da agência indicou que 9,1% da população total da região sofreu com a fome no ano passado, contra índice de 7,1% em 2019. Ao todo, 13,8 milhões de pessoas passaram a conviver com a situação. O aumento “poderia ser explicado, em parte, pelos efeitos da Covid-19″, admite a FAO, que lembra a retração do PIB da América Latina em 6,8%, a maior em 120 anos. “Está claro, como já falamos, que é necessário tomar ações para melhorar a segurança alimentar das pessoas marginalizadas”, afirmou Lola Castro, diretora regional do Programa Alimentar Mundial, em coletiva de imprensa nesta terça-feira. Para ela, plataformas de proteção social são essenciais nesta melhoria.

*Com informações da EFE