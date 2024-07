Americano é condenado a 13 anos de prisão na Rússia por tráfico de drogas

De acordo com o gabinete do promotor, Michael Travis Leake foi detido preventivamente em junho de 2023, acusado de organizar um negócio de drogas para jovens

MOSCOW CITY COURT PRESS SERVICE / AFP Michael Travis Leake é um músico e produtor que vive na Rússia há anos



Um tribunal de Moscou condenou, nesta quinta-feira (18), o americano Michael Travis Leake a 13 anos de prisão por tráfico de drogas, em um contexto de máxima tensão entre a Rússia e os Estados Unidos. “Michael Travis Leake foi considerado culpado de (…) venda de narcóticos” e “condenado a 13 anos em uma colônia de regime rigoroso”, informou o serviço de imprensa do tribunal de Moscou no Telegram. De acordo com o gabinete do promotor, o americano “ex-paraquedista e músico” havia sido preso preventivamente em junho de 2023, acusado de organizar um negócio de drogas destinado a jovens. Segundo a CNN, Michael Travis Leake é um músico e produtor que vive na Rússia há anos. Sua condenação coincide com a retomada do julgamento do repórter do Wall Street Journal, Evan Gershkovich, neste caso por espionagem, uma acusação que tanto o repórter quanto seu meio de comunicação negam veementemente.

O julgamento do jornalista está sendo realizado na cidade russa de Ecaterimburgo, nos Urais, onde ele foi preso em março de 2023. Gershkovich pode pegar até 20 anos de prisão. As prisões de cidadãos americanos na Rússia se multiplicaram nos últimos anos à medida que as relações entre Moscou e Washington se deterioraram, principalmente após o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022. Além de Gershkovich, a Rússia mantém outros cidadãos americanos detidos, como o jornalista Alsu Kurmasheva, também de nacionalidade russa, que foi preso em 2023 por violar a lei de “agentes no exterior”, e o ex-fuzileiro naval Paul Whelan, que atualmente cumpre uma sentença de 16 anos de prisão por acusações de espionagem que ele nega.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP