Americano tem surto de raiva e destrói esculturas do Vaticano

Homem foi preso pelas autoridades e uma investigação está sendo realizada; peças foram levadas para restauração

Reprodução/Site/LosPrimeros Esculturas destruídas vão ser restauradas



Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta quinta-feira, 5, após destruir esculturas do Museu do Vaticano. Trata-se de dois antigos bustos romanos que ficavam no salão Chiaramonti, que abriga mais de mil peças e é uma das mais importantes coleções de bustos romanos. A fonte, que falou sob condição de anonimato porque não está autorizada a discutir uma investigação em andamento, disse que o homem está na casa dos 50 anos e “se comportou de maneira estranha”. Segundo o portal II Messagero, o homem é dos Estados Unidos e teve um surto de raiva ao ser informado que não poderia visitar o papa Francisco. A equipe do museu deteve o homem e a polícia do Vaticano chegou alguns minutos depois para prendê-lo. Os dois bustos foram danificados, mas não seriamente, disse a fonte, acrescentando que já foram levados para o laboratório de restauração dos museus. Depois de ter que fechar ou reduzir o horário de funcionamento durante anos de restrições pela Covid-19, os museus agora estão recebendo turistas em massa. Os museus recebiam cerca de seis milhões de visitantes por ano antes da pandemia.

*Com informações da Reuters