Cansado da solteirice, jovem faz anúncio em outdoor para encontrar primeira namorada

Ed Chapman, 23 anos, cansou dos meios convencionais e resolveu apostar em uma forma diferente para conseguir um encontro

Reprodução/Site/DailyMail/Caters News Agency Jovem de 23 ano faz anúncio em outdoor para encontrar primeira namorada



Um jovem de 23 anos cansou da vida de solteiro e resolveu procurar uma namorada de um jeito não convencional. Ele apostou em um anúncio em um outdoor para conseguir encontrar um amor. Ed Chapman mora na Inglaterra e nunca namorou e, segundo o jornal britânico Daily Mail, nunca conseguiu marcar um encontro pelos meios convencionais, por isso, resolveu apelar para um outdoor. “Tentei alguns aplicativos de namoro, mas não deu certo para mim, então decidi que precisava tentar algo diferente”, disse em entrevista ao jornal, onde também contou que recebeu centenas de mensagens de pessoas entre 18 e 48 anos e agora está organizando seu primeiro encontro. “Cheguei a uma idade em que pensei que pelo menos deveria ter tido um encontro antes”, disse. “Tenho 23 anos e estou pronto para encontrar alguém que espero ter um relacionamento”, acrescentou, contando que recebeu a primeira mensagem no mesmo dia em que o outdoor foi colocado. “É realmente emocionante e um sinal de que algo positivo está por vir”, relatou contente com o momento que está vivendo. Chapman atualmente está falando com quatro mulheres e revela que todas estão ansiosas para conhecê-lo pessoal, assim como ele está ansioso para sair com elas. “Obviamente estou um pouco nervoso para ir ao meu primeiro encontro, mas deve ser bom”, fala. O jovem, que é criador de conteúdo e foi o responsável por realizar o design do seu próprio anúncio, conta que a ideia de fazer um outdoor veio quando ele estava andando pelo centro de Leeds – local em que mora. Chapman conta que sua ideia foi aprovada pelas pretendentes. “Acharam ótimo eu estar me expondo e é o que elas estão buscando em um parceiro em potencial”. Questionado se teve o apoio da família, ele diz que eles “acharam engraçado, mas estão felizes por eu estar tentando encontrar alguém, mesmo que de uma forma pouco ortodoxa”, conclui.