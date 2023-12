Anel avaliado em R$ 4 milhões é encontrado em hotel de Paris

Objeto foi encontrado dentro de um aspirador de pó no domingo, 10, após hóspede relatar o sumiço à polícia

EFE/IAN LANGSDON Frente do Hotel Ritz, em Paris, na França



Um anel no valor de aproximadamente 750 mil euros (cerca de R$ 4 milhões) foi encontrado por funcionários do luxuoso Hotel Ritz de Paris, na França. De acordo com o jornal Le Parisien, uma hóspede da Malásia registrou uma queixa policial na sexta-feira, 8, alegando que seu anel havia desaparecido do quarto em que estava hospedada. Segundo informações do The Guardian, a cliente informou à polícia que havia deixado o objeto em cima de uma mesa e saiu para dar uma volta pela cidade. Ao retornar para o quarto, o acessório havia sumido. O Hotel Ritz Paris não divulgou detalhes sobre o anel ou a cliente, mas afirmou que o objeto foi encontrado no domingo, dia 10, graças às minuciosas buscas realizadas pelos agentes de segurança. Ele estava dentro de um saco de aspirador de pó. O hotel emitiu um comunicado informando que a cliente ficou feliz com a notícia do achado.