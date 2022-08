Angola vai às urnas para eleger presidente em eleição mais disputada da história

Pesquisas apontam que João Lourenço deve ir para o segundo mandato, mas analistas alertam que a diferença entre os candidatos será a menor já registrada

JOHN WESSELS / AFP Uma mulher dobra seu boletim de voto em uma cabine de votação em Luanda, Angola



Os angolanos foram às urnas nesta quarta-feira, 24, para escolher o novo presidente que vai ficar à frente do país. Essa é a eleição mais disputada da história. De um lado está João Lourenço, o atual chefe de Estafo, cujo partido governa a nação desde a independência em 1975. Do outro, Adalberto Costa Júnior, um opositor que promete lutar contra a pobreza e a corrupção, pertencente a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA). As eleições são consideradas as mais disputadas da história da ex-colônia portuguesa, mas de acordo com as pesquisas mais recentes, o governante Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA) deve triunfar novamente. Neste caso, o presidente João Lourenço, de 68 anos, terá o segundo mandato. O país tem 14 milhões de eleitores registrados, e, pela primeira vez na história, eleitores que estão fora da Angola vão poder votar. Os locais de votação abriram as portas às 7h (3h de Brasília) e o pleito deve terminar às 18h (14h de Brasília). Os resultados serão divulgados alguns dias após a eleição. “A diferença será a menor da história”, prevê Eric Humphery-Smith, analista da consultoria britânica Verisk Maplecroft. Mas com um partido no poder que controla o processo eleitoral e os meios de comunicação públicos, a oposição e parte da opinião pública temem a possibilidade de fraude.

*Com informações da AFP