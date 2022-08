Polícia Federal prende estrangeiro por importunação sexual dentro de avião

Prisão ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, após serem ouvidas as testemunhas

Reprodução/Comunicação Social da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos Polícia Federal efetuou a prisão do suposto importunador sexual nesta terça-feira, 23



A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira, 23, um homem, de 46 anos, vindo de Bangladesh, que teria importunado sexualmente uma passageira que estava sentada ao seu lado em voo proveniente de Doha, Catar. De acordo com o comunicado emitido pela PF, a prisão ocorreu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Policiais federais foram acionados por funcionários de uma companhia aérea, em razão da denúncia de que o passageiro havia importunado sexualmente uma brasileira, de 23 anos, enquanto ela dormia. A vítima disse às autoridades que, ao acordar e se deparar com a situação, gritou com o homem e foi auxiliada pela tripulação, que a realocou em outro assento. A passageira disse ainda que, antes do fato, já havia alertado uma pessoa ao seu lado sobre a atitude inconveniente do acusado, que se movimentava de maneira inadequada no assento que ocupava e esbarrou no corpo da mulher diversas vezes. O homem foi conduzido à delegacia e preso pelo crime de importunação sexual, após serem ouvidas as testemunhas, afirmou a nota da PF.