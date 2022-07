Angolanos encontram raro diamante rosa avaliado como a maior pedra preciosa em 300 anos

‘La Rosa de Lulo’ possui 170 quilates e será vendido em um leilão internacional; preço ainda não foi divulgado

HANDOUT / LUCAPA DIAMOND COMPANY LIMITED / AFP Diamante rosa de 170 quilates foi apelidado de 'Rosa do Lulo'



Um grupo de mineradores angolanos desenterraram um raro diamante rosa puro que acredita-se ser o maior já encontrado nos últimos 300 anos, informou o operador da mina. Apelidado de “Rosa de Lulo”, pelo fato de ter sido descoberto na mina de Lulo, a pedra possui 170 quilates e é considerada como uma descoberta histórica. Trata-se de um diamante do tipo IIa, uma das formas mais raras e puras de pedras naturais. O governo da Angola recebeu bem a notícia sobre a pedra encontrada. “Este recorde e espetacular diamante rosa recuperado no Lulo continuam a posicionar Angola como um ator importante no cenário mundial”, declarou o ministro angolano dos Recursos Minerais, Diamantino Azevedo. O diamante ainda não tem um dono, isso porque ele vai ser vendido em um leilão internacional e estima-se que seja por um preço impressionante. Até hoje, o diamante mais caro a ser vendido foi o Pink Star de 59,6 quilates. A pedra foi vendida por US$ 71,2 milhões em 2017 durante um leilão realizado em Hong Kong.

*Com informações da AFP