Animação em 3D viraliza na internet por detalhar passo a passo a implosão do ‘submersível do Titanic’; confira

Vídeo, que demorou 12 horas para ser produzido, já tem mais de 7 milhões de visualizações; profissionais analisam o funcionamento dos equipamentos e destacam a sua estrutura frágil

Reprodução/Youtube/@AiTelly Submersível Titan implodiu em expedição ao Titanic e matou as cinco pessoas que estavam a bordo



Uma animação tridimensional que detalha passo a passo a implosão do submersível Titan, durante expedição ao Titanic, viralizou na internet – já são mais de 7 milhões de visualizações. O video mostra detalhadamente o que aconteceu com o submersível, tendo como base o que se sabe até agora. Além de mostrar o que aconteceu com a embarcação, o conteúdo, que explica a diferença entre implosão e explosão e submersível e submarino, ainda fala como era realizada a operação da OceanGate para realizar a expedição ao Titanic, como é o fundo do mar, os materiais mais comuns utilizados para fazer uma descida até as profundezas e onde e como estavam as pessoas que foram encontradas mortas. O vídeo, que atribui a implosão à alta pressão e à falta de resistência da fibra de carbono, tem narração em inglês, porém, é possível ativar as legendas e traduzi-las para o português. Em entrevista ao ‘NYPost’, um porta-voz do canal afirmou que foram necessárias 12 horas para realizar a animação e que as informações foram retiradas do site da OceanGate ou de pesquisas sobre a tragédia. Eles fizeram o conteúdo por meio de um software de código aberto chamado Blender.

O Titan desapareceu no dia 18 de junho no Oceano Atlântico e seus destroços foram localizados quatro dias depois. Todos os passageiros morreram na hora e sequer sentiram a morte. Porém, um relatório feito por um especialista mostrou que eles sabiam o que estava prestes a acontecer um minuto antes da implosão. Apesar de os corpos não poderem ser recuperados, os destroços foram retirados do fundo do mar. Supostos restos humanos foram encontrados em meio aos fragmentos recuperados do Titan. Segundo o capitão Jason Neubauer, chefe da investigação da guarda costeira, eles serão analisados e podem fornecer “elementos cruciais para entender a causa da tragédia”. Diante da repercussão no mundo inteiro, a OceanGate, empresa responsável pelas expedições, suspendeu todas as viagens por tempo indeterminado. O local onde estão os restos do Titanic, que naufragou há mais de 100 anos, tem uma pressão quase 400 vezes maior do que a superfície. As vítimas são: Shahzada Dawood, empresário paquistanês; Suleman Dawood, filho do empresário; Hamish Harding, bilionário britânico e empresário; Paul-Henry Nargeolet, tripulante e Stockton Rush, diretor-executivo da OceanGate.