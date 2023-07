Viajantes do ‘submarino do Titanic’ perceberam que iriam morrer um minuto antes, diz especialista

Estudo mostrou que embarcação teria entrado em queda livre verticalmente entre 48 e 71 segundos antes de ser destruída

Reprodução/Instagram/@actionaviationchairman, Reprodução/Linkedin/Paul-Henry Nargeolet e Reprodução/Site/Engro e Handout / DAWOOD HERCULES CORPORATION / AFP Hamish Harding, empresário britânico, Stockton Rush, CEO da OceanGate, Paul-Henry Nargeolet, maior especialista em Titanic, Shahzada Dawood, empresário paquistanês, e seu filho, Sulaiman Dawood, são as vítimas fatais do submersível Titan



Apesar de não terem sentido a morte causada pela implosão do Titan, submersível que estava em expedição ao Titanic, os viajantes podem ter percebido o que ia acontecer. A análise é de José Luis Martín, engenheiro e especialista em submarinos, que realizou um estudo matemático a pedido do portal espanhol ‘NIUS’. Os resultados obtidos pelo especialista apontam que o submersível teria entrado em queda livre verticalmente entre 48 e 71 segundos antes da implosão e foi descendo como se fosse uma pedra sem controle. “Nesse período de tempo eles estão percebendo tudo. Após esses 48 segundos, ou um minuto, ocorre a implosão e a morte é instantânea e repentina”, disse, acrescentando que é difícil ter uma ideia do que eles viveram nos momentos finais. O estudo de Martín mostra que uma falha elétrica a 1.700 metros de profundidade teria provocado instabilidade e, depois disso, caiu alguns minutos até chegar a uma profundidade de 2.500 e 2.700 metros, onde implodiu. “O ponto de partida é que o submarino desça sem incidentes e num plano horizontal até atingir um nível de cerca de 1.700 metros. Nesse momento, ocorre uma falha elétrica. Fica sem motor e sem propulsão e perde energia e comunicação. O Titan muda de posição e cai como uma flecha na vertical”, explicou. O Titan, submersível da empresa OceanGate, desapareceu no Oceano Atlântico no dia 18 de junho, após descer em uma expedição aos destroços do navio Titanic. Seus restos foram encontrados na quinta-feira, 22, a 500 metros da proa do navio mais famoso do mundo. Todos os passageiros morreram.