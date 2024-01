Antony Blinken pede ajuda humanitária urgente para a Faixa de Gaza

Secretário de Estado norte-americano ressaltou a importância de garantir o acesso de comida, água, medicamentos e outros itens essenciais para a população do enclave palestino

EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA Antony Blinken está viajando pelo Oriente Médio



Durante sua visita a Israel nesta terça-feira, 9, Antony Blinken, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, fez um apelo urgente por mais ajuda humanitária para a Faixa de Gaza. A região tem enfrentado uma grave provocada pela guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas que chegou ao seu terceiro mês do dia 7 de janeiro. Blinken ressaltou a importância de garantir o acesso de comida, água, medicamentos e outros itens essenciais para a população do enclave palestino. Segundo ele, é fundamental que esses recursos cheguem de forma eficiente às pessoas que mais precisam. Em sua passagem em Israel, Blinken afirmou que os israelenses devem parar de minar a capacidade dos palestinos de se governarem. “Israel deve ser um interlocutor dos líderes palestinos que desejam liderar seu povo […] e Israel deve parar de minar a capacidade dos palestinos de se governarem eficazmente”, declarou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos.

O Secretário de Estado norte-americano também informou que Israel aceitará uma missão de avaliação da ONU no norte da Faixa de Gaza, em guerra, para facilitar o retorno seguro dos palestinos deslocados. “À medida que a campanha de Israel evolui para uma fase de menor intensidade no norte de Gaza e [o Exército israelense] reduz suas forças lá, concordamos com um plano para que a ONU conduza uma missão de avaliação” nessa área da Faixa, que “determinará o que precisa ser feito para permitir que os palestinos deslocados retornem ao norte de forma segura”, disse Blinken.