Trump alerta para os riscos de ser processado: ‘Abrirá a caixa de Pandora’

Ex-presidente dos Estados Unidos compareceu ao tribunal nesta terça para argumentar que deveria ter imunidade frente aos processos criminais que o acusam de interferência nas eleições de 2020

Kent Nishimura / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Ex-presidente dos EUA, Donald Trump, sai do Waldorf Astoria, onde deu uma entrevista coletiva após seu comparecimento ao tribunal



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou, nesta terça-feira, 8, para os riscos dele ser processado nos Estados Unidos. “É muito injusto quando um oponente político é processado pelo (Departamento de Justiça)” do presidente Joe Biden, seu provável rival eleitoral, disse Trump após uma audiência no tribunal de apelações de Washington, que examinou seu pedido de imunidade criminal. “Isso abrirá a caixa de Pandora” e “o país ficará um caos”, acrescentou. O principal candidato nas primárias republicanas para as eleições presidenciais de novembro compareceu nesta terça ao tribunal para argumentar que deveria ter imunidade frente aos processos criminais que o acusam de interferência nas eleições de 2020. Para Trump, seu processo pode abrir a “caixa de Pandora” e levar o país ao caos.

Donald Trump é acusado de conspiração para dificultar a contagem e certificação dos resultados eleitorais, culminando no ataque ao Capitólio em janeiro de 2021. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos sustenta que presidentes em exercício não podem ser processados por ações tomadas durante o mandato, mas Trump alega que essa imunidade também deve se aplicar a ex-presidentes. Jack Smith argumenta que Trump estava agindo como candidato, não como presidente, quando pressionou autoridades e encorajou seus apoiadores a marcharem em direção ao Capitólio. O julgamento está previsto para o dia 4 de março em Washington.