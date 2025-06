Ao desembarcar no Canadá para o G7, Lula expressa preocupação com conflito entre Israel e Irã

Presidente demonstrou incômodo ao ‘ver dinheiro sendo gasto com conflito’ em um momento ‘em que o mundo precisa de muito recurso para a transição energética e para combater a miséria’

Foto: Ricardo Stuckert / PR Luiz Inácio Lula da Silva durante desembarque no Canadá, no Aeroporto Internacional de Calgary



Na última segunda-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, manifestou sua preocupação em relação ao conflito entre Israel e Irã. Ele pretende abordar essa questão em seu discurso na reunião do G7, que ocorrerá no Canadá. Lula enfatizou a necessidade de direcionar recursos para a transição energética e para o combate à pobreza, criticando os altos gastos com conflitos armados. Durante suas declarações, Lula também ressaltou a importância do G20, destacando que esse grupo é mais representativo em comparação ao G7. Segundo ele, a criação do G20 fez com que o G7 perdesse parte de sua relevância. O presidente brasileiro afirmou que sua participação no G7 se dá para não recusar a “festa dos ricos”, mesmo reconhecendo as limitações do grupo.

“Qualquer conflito me preocupa. Sou um homem que nasceu para a paz. Então, em um momento em que o mundo está precisando de muito recurso para a transição energética, para combater a miséria no mundo, você ver dinheiro sendo gasto com conflito, obviamente me incomoda profundamente. E é isso que quero falar um pouco amanhã”, afirmou o presidente.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além de suas preocupações sobre os conflitos internacionais, Lula confirmou que terá uma reunião bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski. Ele também agendou encontros com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, e com o chanceler alemão, Friederich Merz, buscando fortalecer laços com essas nações. O presidente brasileiro ainda manifestou interesse em se reunir com representantes da União Europeia e com autoridades da Coreia do Sul. Essas reuniões visam discutir questões de interesse mútuo e fortalecer as relações diplomáticas entre o Brasil e esses países.

*Reportagem produzida com auxílio de IA