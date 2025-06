Trump irá embora da Cúpula do G7 devido à situação no Oriente Médio, diz porta-voz

‘Muito foi realizado, mas, devido ao que está acontecendo no Oriente Médio, o presidente irá embora hoje à noite’, escreveu Karoline Leavitt numa rede social nesta segunda-feira (16)

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, confirmou que o presidente americano, Donald Trump, irá embora hoje à noite da Cúpula do G7, após jantar com chefes de Estado, devido a situação no Oriente Médio. “Trump teve um ótimo dia no G7, inclusive assinando um importante acordo comercial com o Reino Unido e o primeiro-ministro Keir Starmer. Muito foi realizado, mas, devido ao que está acontecendo no Oriente Médio, o presidente irá embora hoje à noite”, escreveu Leavitt na rede X.

O republicano também reiterou hoje à noite que o Irã deveria ter assinado o “acordo” que ele havia insistido para o país assinar, afirmando que “todos devem evacuar Teerã imediatamente”. “Que vergonha e desperdício de vidas humanas. Em poucas palavras, o Irã NÃO PODE TER UMA ARMA NUCLEAR”, escreveu ele no Truth Social.

*Com informações da AFP

