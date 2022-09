Bombardeio próximo a Zaporizhia deixa ao menos 25 mortos e 50 feridos

Ucrânia e Rússia trocam acusações sobre autoria do ataque realizado no dia em que Putin anexou regiões ocupadas no território ucraniano

Genya SAVILOV / AFP Corpos de pessoas mortas por um ataque com mísseis em uma estrada perto de Zaporizhia



No mesmo dia em que a Rússia anexou regiões ocupadas na Ucrânia, um bombardeio em uma região próxima a Zaporizhia foi registado e deixou pelo menos 25 pessoas mortas e 50 feridas, segundo as autoridades ucranianas, nesta sexta-feira, 30. Um comboio de carros civis no limite entre a zona ucraniana e a região ocupada pelas forças russas em Zaporizhia, um dos quatro territórios que devem ser incorporados por Moscou, foi atingida. Os dois lados trocaram acusações sobre a autoria do ataque. “Apenas terroristas completos poderiam fazer isso e não deveriam ter espaço no mundo civilizado. Vocês definitivamente responderão por cada vida ucraniana perdida”, afirmou o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky chamando a Rússia de “Estado terrorista” e “escória sanguinária” após o ataque. “O inimigo executou um ataque com foguete contra um comboio humanitária de civis, pessoas que estavam na fila para seguir até a zona temporariamente ocupada, encontrar parentes, receber ajuda”, afirmou no Telegram o governador ucraniano da região, Oleksandr Starukh. “Queimem no inferno, malditos russos”, acrescentou.

Uma fonte do governo russo acusou as tropas ucranianas de atacar os veículos para impedir que estes civis entrassem na zona ocupada. “As forças ucranianas atacaram nosso povo, que estava em uma fila”, acusou um comandante da ocupação regional, Vladimir Rogov, que também citou 23 vítimas fatais. “O regime de Kiev está tentando retratar o que aconteceu como um bombardeio das tropas russas, recorrendo a uma provocação hedionda”, disse. As forças de ocupação russas informaram que um funcionário do governo da região vizinha de Kherson, ligado a Moscou, morreu em um bombardeio ucraniano na quinta-feira à noite.Alexei Katerinichev, um dos comandantes da segurança na região, morreu em um “bombardeio preciso” das forças ucranianas, com dois mísseis lançados por um sistema HIMARS contra sua residência, informou Kirill Stremoossov, vice-chefe da região controlada por Moscou, citado pela agência russa de notícias TASS.

*Com informações da AFP