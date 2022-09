Kremlin diz que ataque contra territórios anexados será agressão contra a Rússia

Governo russo deverá oficializar a anexação das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia ainda hoje; comunidade internacional não reconhecerá mudança

REUTERS/Maxim Shemetov Kremlin deverá oficializar anexação de territórios ucranianos nesta sexta-feira, 30



O Kremlin afirmou que ataques contra os territórios da Ucrânia que serão anexados por Vladimir Putin serão considerados agressões contra a Rússia. A anexação das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, que equivalem a quase um quinto da Ucrânia, deverá ser oficializada pelo governo russo nesta sexta-feira, 30. Durante evento no Kremlin, Dmitri Peskov, porta-voz do governo russo, foi questionado sobre se ataques aos territórios anexados seriam considerados ataques ao país. “Não seria outra coisa”, respondeu aos jornalistas. O governo russo também informou que seguirá lutando para tomar o controle total da região do Donbass, no leste da Ucrânia. Na semana passada, Putin afirmou que estava disposto a usar armas nucleares para defender a “integralidade territorial” da Rússia. A Ucrânia e outros países do Ocidente afirmaram que não reconhecerão a anexação das regiões, enquanto especialistas dizem que o gesto intensifica o confronto, que já dura mais de sete meses.

*Com informações da Reuters