Ao menos nove mulheres foram vítimas da ‘droga do estupro’ em festa com chanceler alemão

Polícia de Berlim está investigando o caso; porta-voz do Partido Social Democrata não descarta que possa ter mais relatos

JOHN MACDOUGALL / AFP Olaf Scholz estava presente na festa em que ao menos nove mulheres relatam terem sido vítimas da 'droga do estupro'



Ao menos nome mulheres foram drogadas com as chamadas “drogas do estupro” durante uma festa do Partido Social Democrata que tinha como participante o chanceler alemão Olaf Scholz, informou o SPD. “A comoção é muito grande”, disse um porta-voz do partido, confirmando as informações do diário berlinense Tagesspiege e acrescentando que não descarta que existam mais vítimas. A polícia de Berlim disse que estava investigando um caso de lesões corporais graves após a denúncia de uma garota de 21 anos que estava no local e relata não se lembrar do que aconteceu.

Por meio do Twitter, a chefe do partido, Katja Mast, se pronunciou sobre o ocorrido. “Aconselho todos os envolvidos a apresentarem uma queixa”, escreveu. Em um e-mail aos participantes da festa, que aconteceu na quarta-feira perto da chancelaria, o SPD denunciou “um ato monstruoso imediatamente denunciado à polícia do Bundestag”. Quase mil pessoas participaram da tradicional festa do SPD antes do recesso parlamentar de verão. “Foi um evento interno. Só podia entrar com convite”, disse o porta-voz. “Ainda há muita incerteza (sobre o que aconteceu), a polícia está investigando”, acrescentou. Muitas vezes causando náuseas e tonturas, a “droga do estupro” refere-se a diferentes substâncias psicotrópicas que muitas vezes são despejadas nos copos das pessoas para serem abusadas por meio de violência, roubo ou agressão sexual.