Ao menos sete pessoas morrem após ônibus cair dentro de rio em São Petersburgo

Motorista foi preso, e o Ministério do Interior anunciou que foi aberto um processo criminal por imprudência, cuja condenação pode render até cinco anos de prisão

OLGA MALTSEVA / AFP Equipes de resgate retiram os destroços de um ônibus no rio Moyka, em São Petersburgo



A queda de um ônibus dentro de um rio em São Petersburgo, na Rússia, deixou ao menos sete pessoas mortas nesta sexta-feira (10). Cerca de 20 pessoas estavam dentro do veículo quando o acidente aconteceu. “O número de pessoas mortas quando um ônibus caiu no rio Moika aumentou para sete”, disse o Comitê de Investigação Russo, acrescentando que foi instaurada uma apuração criminal. Segundo a polícia, o ônibus bateu na barreira de uma ponte sobre o rio Moika, no centro de São Petersburgo. Imagens de câmeras divulgadas pela mídia russa mostram o veículo fazendo uma curva, batendo em um carro, colidindo com a barreira da ponte e afundando em questão de segundos.

Os mergulhadores retiraram pelas janelas nove pessoas do ônibus afundado e, em alguns casos, reanimaram os feridos no teto do veículo. O motorista e alguns ocupantes do veículo conseguiram sair do ônibus com suas próprias forças. A temperatura da água nos canais da cidade está mais baixa do que o normal, pois a Rússia está passando por um período de frio incomum para essa época do ano. Várias pessoas que pularam na água para ajudar os feridos admitiram que a água estava “congelando”, e a visibilidade era praticamente nula. De acordo com a imprensa russa, as quatro pessoas que pularam na água para salvar os ocupantes do ônibus eram três daguestaneses e um uzbeque.

O motorista foi preso, e o Ministério do Interior anunciou que foi aberto um processo criminal por imprudência, cuja condenação pode render até cinco anos de prisão. Também foi aberto um processo criminal contra a empresa de ônibus, que foi multada em várias ocasiões. Além disso, a esposa do motorista reclamou que a companhia o obrigou a trabalhar muito mais horas do que o previsto. O líder social-democrata na Duma (Câmara dos Deputados), Sergey Mironov, expressou hoje indignação pelo fato de o motorista ser da Ásia Central e pediu a proibição de migrantes trabalharem nos setores de transportes e educação, embora o motorista tenha cidadania russa. O ônibus, que foi erguido por um guindaste, caiu de uma ponte construída no século XVIII conhecida como Ponte do Beijo. Ela foi reconstruída com metal no século XIX e modernizada no início do século XX.

*Com informações da AFP e EFE