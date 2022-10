Ao menos três pessoas foram esfaqueadas no centro de Londres; polícia procura suspeitos

Pelo menos três pessoas foram esfaqueadas nesta quinta-feira, 6, no centro de Londres. Segundo testemunhas que estavam no local, elas tentaram impedir um homem que estava em uma bicicleta elétricas de roubar um celular. O caso aconteceu por volta das 9h46 (5h46 no horário de Brasília) em Bishopsgate, próximo à estação de metrô de Liverpool, informou a polícia da cidade no Twitter. Segundo as autoridades “dois suspeitos estão sendo procurados como parte da investigação em andamento relacionada a uma tentativa de roubo de telefone e não estão sendo tratados como relacionado ao terrorismo”, informou um superintendente da polícia. Além das três esfaqueadas, que foram levadas ao hospital sem risco, uma quarta teria sido empurrada para o chão. “Nossas equipes trataram quatro pacientes. Já levamos três desses pacientes ao hospital e um foi avaliado e liberado no local”, informou um porta-voz do Serviço de Ambulâncias de Londres.

We received reports of three stabbings & a person pushed to the floor on Bishopsgate at 9.46am & officers arrived at the scene at 9.51am. Three victims were taken by LAS to a nearby hospital to be treated.

This is an ongoing situation, but is not being treated as terror-related

— City of London Police (@CityPolice) October 6, 2022