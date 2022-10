Policia japonesa passa horas tentando desarmar bomba para encontrar brinquedos sexuais

Mala suspeita gerou pânico na província central de Kakegawa e ocasionou uma super operação envolvendo imprensa, bloqueio de ruas e agentes especializados

Tóquio 21/9/2022 Kyodo via REUTERS Polícia japonesa recebe alerta falso sobre bomba e encontra brinquedos sexuais



Uma mala suspeita parou a província central de Kakegawa, no Japão. Esquadrão antibomba acionado, ruas evacuadas, um helicóptero da mídia gravando a operação, tudo estava voltado para aquele item que causou pânico nos moradores. Na manhã de quarta-feira, 5, a polícia da província central de Kakegawa recebeu um telefonema alertando-a sobre uma mala prateada abandonada em um estacionamento do cemitério municipal, disse um porta-voz à nesta quinta-feira, 6. Devido à gravidade da situação, a equipe regional de esquadrões antibombas foi enviada ao local e os agentes criaram um perímetro com raio de 300 metros ao redor da mala, analisada por mais de três horas. Mas após um exame minucioso, a equipe encontrou “itens para adultos” dentro da mala, disse o porta-voz da polícia. “Era um estacionamento em um local remoto. Era uma mala de metal… Foi uma ligação sensata”, disse sob condição de anonimato. “Tudo correu conforme o planejado, então tudo bem”, afirmou ele, convencido de que os objetos encontrados não eram perigosos. A mídia local enviou um helicóptero para acompanhar as operações potencialmente perigosas dos especialistas. A polícia japonesa estava em alto nível de alerta recentemente devido ao funeral de Estado do ex-primeiro-ministro assassinado Shinzo Abe em 27 de setembro, criticado por muitos cidadãos.

*Com informações da AFP