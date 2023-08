Ao menos três pessoas morrem após tomar milkshake contaminado nos Estados Unidos

Outras três foram hospitalizadas; lanchonete Frugals afirma que irá colaborar com as investigações e fará as mudanças necessárias para evitar que este tipo de situação ocorra novamente

John Fornander/unsplash Seis pessoas são vítimas de milkshake contaminado nos Estados Unidos



Ao menos três pessoas morreram nos Estados Unidos após tomar milkshake contaminado com bactéria na lanchonete Frugals, em Washington. Outras três foram hospitalizadas. Segundo o Departamento de Saúde do Estado de Washington, a bactéria Listeria foi encontrada em máquinas de sorvete que não haviam sido higienizadas corretamente. De acordo com o portal ‘Business Insider’, os casos ocorreram entre 27 de fevereiro e 22 de julho, e todas as vítimas tinham o sistema imunológico enfraquecido. O microorganismo não necessariamente dá um efeito imediato, ele pode se manifestar até 70 dias após a exposição. “Estamos com o coração partido e lamentamos profundamente qualquer dano que nossas ações possam ter causado”, escreveu a lanchonete em um comunicado.

Em um post no Facebook, a lanchonete informou que interrompeu a venda de milkshakes em todas as suas lojas e disse que todas as máquinas vão passar por testes para detectar a presença da bactéria. A Frugals também afirma que irá colaborar com as investigações e que fará as mudanças necessárias para evitar que esse tipo de situação ocorra novamente. O Centro de Controle de Doenças (CDV) dos EUA informou que a infecção pode ser inofensiva para a maioria dos sistemas, contudo, estão em risco pessoas que têm um sistema imunológico enfraquecido, tenham mais de 65 anos, grávidas e recém-nascidos.