Teleférico no Paquistão: duas crianças são resgatadas após 12 horas; ventos atrapalham operação

Autoridades manifestam preocupação com a chegada do anoitecer, que pode dificultar a operação; ar gerado pelo helicóptero romper a única corrente que sustenta o equipamento

Reprodução/Twitter @TheSaadKaiser Operação de resgate trabalha para resgatar passageiros de um teleférico no Paquistão



Equipes de resgate enfrentam dificuldades para retirar as oito pessoas que ficaram presas na cabine de um teleférico no Paquistão. Até o momento, duas crianças foram resgatadas após quase 12 horas presas. A tensão fica ainda maior porque há receio de que o ar gerado pelo helicóptero que está sendo utilizado para realizar a operação possa romper a única corrente que sustenta o equipamento. “Pelo amor de Deus, nos ajude”, disse Gul Faraz, um dos adultos presos na cabine. Em entrevista ao canal local Geo News por telefone, o professor pediu pressa às autoridades e comentou que estão sendo atingidos por fortes ventos. Os passageiros são dois adultos e seis crianças. “O teleférico está suspenso por uma única corda. Dentro do teleférico, há um mínimo de oito ocupantes, principalmente crianças em idade escolar”, disse Abdul Basit Khan, um funcionário da agência de resgate da província de Khyber Pakhtunkhwa.

O acidente ocorreu por volta das 9h locais (1h em Brasília). Eles estão presos a quase 300 metros de altura. Uma das crianças teria desmaiado por causa da ansiedade e do calor que atinge o local. Duas tentativas de resgate falharam, e as equipes se prepararam para uma terceira, informou Shariq Riaz Khattak, que lidera a operação. As autoridades manifestam preocupação com a chegada do anoitecer, que pode dificultar a operação. O pôr do sol está previsto para cerca das 19h no horário local (11h em Brasília). As crianças utilizavam o transporte para ir a uma escola secundária. O primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwar-ul-Haq Kakar, determinou que teleféricos que estejam há muito tempo sem manutenção devem ser fechados. “Também instruí as autoridades a realizar inspeções de segurança de todos esses teleféricos privados e garantir que sejam seguros para operar e usar”, afirmou.

پہاڑوں کے درمیان پہاڑ جیسا ریسکیو آپریشن پاک فوج کے ایس ایس جی کمانڈوز تاریخ کا پیچیدہ ترین ریسکیو آپریشن کرنے میں مصروف#Battagram pic.twitter.com/XN5wrTl6on — Pakistan Tourism (@PakistanJannatt) August 22, 2023

*Com informações das agências internacionais