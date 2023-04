Apoiadores e oponentes de Donald Trump manifestam em frente ao tribunal de Manhattan

Republicano agradeceu o apoio dos aliados: ‘Não tenho dúvidas de que venceremos mais uma vez e GANHAREMOS a Casa Branca em 2024’, declarou antes de chegar ao tribunal

Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Apoiadores se reúnem do lado de fora do tribunal onde ex-presidente dos EUA O presidente Donald Trump chegará no final do dia para sua acusação em 4 de abril de 2023 na cidade de Nova York



Apoiadores e oponentes de Donald Trump aguardam a chegada do ex-mandatário em frente ao tribunal criminal de Manhattan, onde o ex-presidente dos EUA deve ser indiciado em um caso de suborno da atriz pornô, Stormy Daniels, com quem teria mantido uma relação durante a campanha eleitoral de 2016. Os manifestantes estão separados por barreiras. Os aliados de Trump tinham convocado uma manifestação em frente ao tribunal de Nova York. A concentração foi nomeada de “Encontro pró-Trump” e começou por volta das 12h no horário local (13h em Brasília) no parque Collect Pond, localizado em frente ao tribunal de Manhattan. “Patriota, hoje lamentamos a perda da justiça na América”, dizia um apoiador de Trump0. Em uma publicação na rede social Truth, o republicano agradeceu o apoio dos aliados. “Como estarei fora de serviço nas próximas horas, quero aproveitar este momento para AGRADECER por todo o seu apoio. Não tenho dúvidas de que venceremos mais uma vez e GANHAREMOS a Casa Branca em 2024. Obrigado novamente por todo o seu apoio”, escreveu. Por outro lado, os oponentes também se manifestaram e falaram a importância do dia. “É um dia histórico, estamos finalmente – alguém com tanto poder, o ex-presidente vai ser preso e esperançosamente responsabilizado por seus crimes contra as mulheres e esperamos que este seja o primeiro de seus crimes, que ele será processado e que todos os seus outros crimes também serão processados”, disse uma oponente. “Estou aqui porque Trump precisa ser responsabilizado por um dos muitos crimes que cometeu. E estou aqui para apoiar a democracia porque acho que ele é uma ameaça a ela”, declarou outra.