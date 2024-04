Após ataques contra Israel, aeroportos do Irã suspendem voos até segunda-feira

Irã lançou dezenas de drones e mísseis contra Israel entre a noite de sábado (13) e a madrugada de domingo (14), em resposta ao ataque ao seu consulado na Síria em 1º de abril

Reprodução/AFP Os voos no aeroporto de Mehrabad, em Teerã, nos aeroportos de Isfahan (centro), Shiraz (sul) e Bushehr (sul) também foram suspensos até o mesmo horário



A Organização de Aviação Civil do Irã cancelou até segunda-feira (15) os voos em vários aeroportos, incluindo o Aeroporto Internacional Imam Khomeini de Teerã, após os ataques de mísseis e drones contra Israel realizados na noite passada. “Segundo o anúncio emitido pela Organização de Aviação Civil, todos os voos foram cancelados até as 6h da manhã de segunda-feira”, disse o diretor-geral do Aeroporto Internacional Imam Khomeini, Said Chalandari, segundo a agência de notícias “Tasnim”. Os voos no aeroporto de Mehrabad, em Teerã, nos aeroportos de Isfahan (centro), Shiraz (sul) e Bushehr (sul) também foram suspensos até o mesmo horário. O aeroporto de Mehrabad, de onde partem os voos locais da capital iraniana, já havia anunciado a medida até a manhã deste domingo (14), que agora foi prorrogada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Irã lançou dezenas de drones e mísseis contra Israel entre a noite de sábado e a madrugada de domingo, em resposta ao ataque ao seu consulado na Síria em 1º de abril, que matou seis sírios e sete membros da Guarda Revolucionária, incluindo o líder das Forças Quds para a Síria e o Líbano, o general de brigada Mohamed Reza Zahedi. Temendo uma possível retaliação israelense, as autoridades militares e políticas do Irã já advertiram Israel e os Estados Unidos de que qualquer ação militar contra alvos iranianos será recebida com uma resposta mais severa. “Qualquer nova aventura contra os interesses da nação iraniana será recebida com uma resposta mais dura e lamentável da República Islâmica do Irã”, alertou neste domingo o presidente iraniano, Ebrahim Raisi.

*Com informações da Agência EFE