Após batalha judicial, suporte de vida de menino britânico será desligado neste sábado

Caso de Archie Battersbee rodou o mundo após seus pais entrarem na Justiça contra o Hospital, que queria desligar os aparelhos

Reprodução/ Hollie Dance Archie e sua mãe, Hollie, antes do acidente em abril



A família de Archie Battersbee, de 12 anos, da Inglaterra, teve uma notícia drástica nesta sexta-feira, 05. Os pais Paul e Hollie foram informados que o suporte de vida de Archie será desligado por volta das 10h (horário local) após travarem uma intensa batalha judicial contra o Hospital para que os equipamentos não fossem desligados. O garoto foi encontrado desacordado pela mãe, em abril, e desde então vive em estado de coma. Hollie acredita que o filho tentou reproduzir um desafio do TikTok e ficou inconsciente. Os pais de Archie recorreram ao Supremo Tribunal para que ele fosse transferido do Royal London Hospital para um hospício, na tentativa de que ele se recuperasse. Esse pedido foi negado e o Tribunal concedeu o encerramento do tratamento. “Todas as vias legais foram esgotadas. A família está devastada e passando um tempo precioso com Archie”, disse o porta-voz da família, Christian Concern. Os médicos que cuidaram de Archie nos últimos meses informaram que ele tem “morte cerebral“.