Após decisão da Suprema Corte, Estados Unidos são tomados por manifestações contra e a favor do aborto

Policiais reprimiram protestos na Califórnia e no Arizona; no Mississípi, um motorista atropelou um grupo de mulheres que defende a interrupção da gravidez

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Manifestantes a favor do aborto protestam após a decisão da Suprema Corte dos EUA de anular a decisão Roe v. Wade



Milhares de norte-americanos foram às ruas em todo o país para protestar contra a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de reverter a legalização do aborto. A votação de 6 a 3 não torna a interrupção da gravidez ilegal, mas leva o país de volta à situação que prevalecia antes de 1973 (ano do histórico julgamento Roe vs Wade), quando cada estado era livre para autorizá-la ou não. Setores mais progressistas da sociedade ficaram indignados com a Corte, mas, em alguns Estados, a polícia respondeu com virulência.

Imagens do protesto de Los Angeles, na Califórnia, mostram a polícia empurrando pessoas, entre elas um jornalista. Em Phoenix, no Arizona, as forças de segurança usaram bombas de gás lacrimogênio. Em Washington D.C., centenas de pessoas se reuniram do lado de fora do prédio da Suprema Corte, no Capitólio, e gritaram palavras de ordem. O grito mais ouvido foi “não é seu útero, não é sua escolha”. A certa altura do protesto, um dos manifestantes surgiu com um megafone e declarou que a decisão do tribunal “jamais será aceita”. Uma menina de 11 anos pediu a palavra e mandou um recado para os juízes: “A decisão não os afeta, mas afeta a mim”.

Um incidente mais grave foi registrado em Cedar Rapids, no Estado de Iowa. Um motorista acelerou seu caminhão em direção a um grupo de mulheres pró-aborto e as atropelou. Pelo menos uma ficou ferida. “As mulheres o viram chegando e um monte de gente estendeu as mãos para detê-lo. Mas ele simplesmente acelerou”, contou uma jornalista local. O homem fugiu sem prestar socorro. Do lado de fora de uma clínica de aborto no Mississípi, homens de um grupo pró-vida ameaçaram funcionários. Outros conflitos de menor intensidade entre manifestantes dos dois lados ocorreram no país.

Abortion right protesters face off again LAPD officers at Los Angeles Street and Aliso Ave near the entrance to the 101 freeway. pic.twitter.com/zqeW0HwOiJ — Brian Feinzimer (@bfeinzimer) June 25, 2022