Após descoberta da Ômicron, 230 turistas brasileiros estão retidos na África do Sul

EFE/EPA/KIM LUDBROOK Cancelamento de voos vindos do país africano prejudicou brasileiros que estavam no local



A embaixada do Brasil em Pretória e o Consulado-Geral na Cidade do Cabo, ambos na África do Sul, informaram que 240 brasileiros, sendo 230 turistas, estão retidos no país por causa da descoberta da variante Ômicron do coronavírus. Para evitar a disseminação da nova cepa, diversos países, incluindo o Brasil, proibiram voos vindos desses país. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a embaixada e o consulado estão acompanhando a situação e prestando assistência para os brasileiros que querem retornar ao país. Para ajudar os cidadãos, a pasta disponibilizou um formulário virtual para coletar dados. “Os postos no exterior estão realizando gestões junto às companhias aéreas que atuam na região, com vistas a que os brasileiros possam embarcar, que haja voos ao Brasil, ou que rotas alternativas sejam encontradas”, afirmou ainda o Ministério.