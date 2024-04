Após erupção de vulcão na Indonésia, equipes retiram moradores da região

A cratera do monte Ruang começou a expelir lavas e cinzas na noite de terça-feira (16) e a atividade vulcânica registrada na quarta-feira (17) fez com que as autoridades aumentassem o alerta para o risco de tsunami

Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation/AFP Com medo da erupção, alguns moradores começaram a abandonar região por conta própria durante a noite



Após a erupção de um vulcão numa área remota do norte da Indonésia, equipes de emergência trabalham nesta quinta-feira (18) para retirar 11.000 habitantes da área próxima à cratera do monte Ruang, incluindo alguns da ilha remota de Tagulandang, que tem quase 20.000 moradores. O acidente obrigou as autoridades a emitirem um alerta de tsunami devido ao risco de queda de rochas no mar. A cratera do monte Ruang começou a expelir lavas e cinzas na noite de terça-feira (16) e a atividade vulcânica registrada nesta quarta-feira (17) obrigou as autoridades a elevarem o nível de alerta ao máximo.

O vulcão prossegue em atividade nesta quinta-feira e o aeroporto internacional Sam Ratulangi, na cidade de Manado, a 100 km de distância, foi fechado porque a propagação de cinza vulcânica poderia colocar em perigo a segurança dos voos, segundo informou um comunicado do diretor da agência aeroportuária regional, Ambar Suryoko. Um dos integrantes das equipes de emergência, que está no porto de Tagulandang, Ikram Al Ulah, disse que “a estrada está coberta de matéria vulcânica”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com medo da erupção, alguns moradores começaram a abandonar região por conta própria durante a noite. “Durante a noite de quarta-feira, algumas pessoas saíram por conta própria, mas sem uma ordem devido à erupção do vulcão e à queda das pedras”, relatou Jandry Paendong, da agência local de busca e resgate. Os socorristas tentam retirar os moradores em barcos e também foram obrigados a transferir 17 detentos da penitenciária da ilha de Tagulandang.

O monte Ruang, um vulcão localizado na província de Sulawesi do Norte, entrou em erupção às 21h45 (10h45 de Brasília) de terça-feira e teve outras duas erupções na madrugada de quarta-feira, informaram as agências de vulcanologia e geologia. A primeira erupção gerou uma coluna de cinzas de dois quilômetros e depois o vulcão expeliu materiais que alcançaram uma altura de 2,5 quilômetros, informou Muhamad Wafid, diretor da agência de geologia, em um comunicado.

Alerta de tsunami

A agência de vulcanologia alertou na quarta-feira que a atividade do monte Ruang aumentou após dois terremotos registrados nas últimas semanas. As autoridades determinaram uma zona de exclusão ao redor da cratera de seis quilômetros e alertaram para o risco de tsunami devido à queda de material vulcânico no mar. “A comunidade da ilha de Tagulandang, em particular as pessoas que residem perto da praia, devem permanecer alerta à possível queda de rochas incandescentes (…) e tsunamis provocados pela queda de material do vulcão no mar”, declarou Hendra Gunawan, diretor da Agência de Vulcanologia da Indonésia.

A Indonésia, que tem quase 130 vulcões ativos, registra atividade sísmica e vulcânica com frequência por sua localização na região conhecida como “Círculo de Fogo do Pacífico”. Em 2018, a cratera do vulcão indonésio Anak Krakatoa sofreu um colapso e caiu no mar durante uma erupção, o que provocou um tsunami que matou mais de 400 pessoas e deixou milhares de feridos.

*Com informações da AFP