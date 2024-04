Lula e Petro destacam compromisso com democracia em encontro na Colômbia

Mandatário brasileiro enfatizou a relevância das relações entre os países para a América do Sul, e falou sobre a contribuição dos povos indígenas e afrodescendentes

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, saúda seu homólogo do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante uma declaração conjunta



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta quarta-feira (17) de um almoço com o líder colombiano Gustavo Petro, e ressaltou a importância do compromisso com a democracia compartilhado pelos dois países. Durante o encontro, o mandatário brasileiro destacou a relevância das relações entre Brasil e Colômbia para a América do Sul, enfatizando a contribuição dos povos indígenas e afrodescendentes. Além disso, o presidente brasileiro mencionou a parceria existente na luta contra o desmatamento na região amazônica. “Pela primeira vez na história, temos, ao mesmo tempo, governos que partilham do compromisso de tornar nossas sociedades mais justas, inclusivas e sustentáveis”, disse Lula em discurso escrito, mas não proferido.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A reunião entre Lula e Petro ocorreu na Casa de Nariño. O encontro foi marcado por discussões sobre a cooperação entre os países em diversas áreas, incluindo questões ambientais e sociais. A troca de ideias entre os líderes ressaltou a importância da união entre os países sul-americanos para o desenvolvimento da região. “Somos duas grandes democracias multiculturais, marcadas pela valiosa contribuição de indígenas e de afrodescendentes”, disse Lula. O mandatário brasileiro entende que a Floresta Amazônica une os países com suas riquezas humanas e naturais e o potencial de uma bioeconomia tropical.

Durante o almoço, Lula e Petro também abordaram temas relacionados à promoção da igualdade e inclusão social, destacando a importância do diálogo e da colaboração mútua. A presença de representantes dos povos indígenas e afrodescendentes no encontro reforçou o compromisso dos líderes em promover a diversidade e a justiça social na América do Sul.

*Reportagem produzida com auxílio de IA