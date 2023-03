Astronautas da missão Crew-5 da SpaceX e Nasa retornam à Terra após cinco meses no espaço

Cápsula ‘Endurance’ transportou o japonês Koichi Wakata, a russa Anna Kikina e os americanos Nicole Mann e Josh Cassada

A Crew-5, missão da Nasa em conjunto com a SpaceX, retornou à Terra neste sábado, 11, após passar cinco meses a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS). O retorno foi confirmado mensagem nas redes sociais. “Bem-vindo a casa, Crew-5! Os quatro membros da missão SpaceX Crew-5 da NASA estão de volta à Terra, encerrando uma viagem de 157 dias, 2.500 órbitas”, escreveu perfil da Nasa. A cápsula “Endurance” da SpaceX transportou o japonês Koichi Wakata, a russa Anna Kikina e os americanos Nicole Mann e Josh Cassada. A nave amerissou pouco depois das 21h no horário local (23h de Brasília) no Golfo do México, perto do Estado da Flórida, nos Estados Unidos. A Crew-5 decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos no início de outubro do ano passado, sendo a quinta missão no espaço para Wakata e a primeira para Cassada, Kikina e Mann, que se tornou a primeira mulher do origem indígena a viajar ao espaço, segundo informações da Nasa. A cooperação na ISS é uma das poucas áreas em que EUA e Rússia continuam trabalhando em conjunto desde que Moscou invadia a Ucrânia há mais de um ano.

*Com Agence France-Presse