Após nova audiência, Trump chama acusação de ‘abuso de poder hediondo’

Republicano chamou o processo de ‘interferência eleitoral’ e criticou contra o atual líder americano, Joe Biden

Ed Jones/AFP/Getty Images Trump se pronunciou sobre a acusação após audiência em Miami



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou para apoiadores em seu campo de golfe, em Bedminster, Nova Jersey, após retornar de sua audiência em Miami. O republicano é é acusado de guardar, de forma intencional, documentos sigilosos do governo americano. O ex-líder americano classificou a acusação como “abuso de poder hediondo”. “Hoje testemunhamos o mais maligno e hediondo abuso de poder na história do nosso país. Uma coisa muito triste de se assistir”, disse o republicano. Trump voltou atacar o atual presidente americano, Joe Biden, e o chamou de corrupto, acusando de atacar seu “principal adversário político” para as eleições do próximo ano. Ambos poderão se enfrentar novamente no pleito de 2024. “É interferência eleitoral”, disse. O republicano se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos indiciado em nível federal. A Procuradoria o acusa de ter retido documentos confidenciais, nos quais tinham informações secretas sobre armas nucleares, após deixar a Casa Banca.

De acordo com informações da AFP, Trump permaneceu em silêncio durante a audiência e estava bastante sério. Enquanto era levado para a audiência, o republicano classificou a situação como “um dos dias mais tristes da história do país”, na plataforma Truth Social. Ele disse ser vítima de caça às bruxas” e chamou o procurador Jack Smith de “lunático”. Ele se declarou inocente das 37 acusações de administrar segredos de Estado de maneira negligente, colocando em perigo a segurança nacional. Para cada uma das acusações de espionagem, ele pode pegar 10 anos de prisão.

