Trump se declara inocente das acusações de má gestão de segredos do governo

Ex-presidente dos EUA é o primeiro chefe de Estado na história americana indiciado por um grande júri federal; ele é alvo de 37 acusações

Giorgio Viera/AFP Audiência de Trump está marcada para às 15h (16h em Brasília) desta terça-feira, 13



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou, por meio de seu advogado Todd Blanche, inocente das acusações de administrar segredos de Estado de maneira negligente, colocando em perigo a segurança nacional. O republicano chegou a um tribunal de Miami, nesta terça-feira, 13, para ouvir as acusações de manipulação indevida de segredos do governo, depois de se tornar o primeiro chefe de Estado na história americana indiciado por um grande júri federal. A audiência de Trump começou às 15h locais (16h de Brasília). A segurança foi reforçada ao redor do tribunal, no centro da cidade, onde Trump deve negar mais de 30 acusações de remoção ilegal de dezenas de documentos sigilosos, ao deixar a Casa Branca em 2021, assim como de obstruir os esforços para recuperá-los. Primeiro presidente da história americana indiciado por um grande júri federal, Trump é acusado pela Procuradoria de ter conservado documentos confidenciais depois de deixar a Casa Branca, incluindo alguns que continham informações secretas sobre armas nucleares. Ele é alvo de 37 acusações, incluindo “retenção ilegal de informações vinculadas à segurança nacional, obstrução de Justiça e falso testemunho”. Segundo uma fonte judicial, Trump deverá se submeter aos mesmos procedimentos que os demais acusados, como tomada de impressões digitais e de fotografias, que não serão divulgadas. Trump aproveitou sua plataforma Truth Social para atacar o procurador Jack Smith, a quem chamou de “mafioso” e “lunático”. “Nunca houve algo assim. Nunca houve uma caça às bruxas como esta”, queixou-se Trump, em declarações a uma emissora de rádio local após chegar a Miami na segunda-feira.