Após pedido de Trump, Coca-Cola anuncia versão do refrigerante com açúcar dos EUA

Divulgação acontece pouco tempo depois de o presidente americano comunicar que estava conversando com a gigante de bebidas sobre mudança na receita

JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP - 10/02/2022 Coca-Cola planeja lançar um produto feito com açúcar de cana dos EUA para expandir sua linha de produtos da marca



A Coca-Cola divulgou nesta segunda-feira (22) que irá lançar uma versão do refrigerante adoçado com o açúcar da cana-de-açúcar produzida nos Estados Unidos. Esse anúncio acontece após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que queria mudar a receita da gigante de bebidas, trocando o atual xarope de milho pela cana-de-açúcar. O mandatário americano escreveu nas redes sociais que tem “conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana de verdade na Coca nos Estados Unidos, e eles concordaram em fazer isso”.

Em relatório de resultados no segundo trimestre, a Coca-Cola disse que “como parte de sua agenda contínua de inovação, a empresa planeja lançar, neste outono, um produto feito com açúcar de cana dos EUA para expandir sua linha de produtos da marca Coca-Cola”. De acordo com a TV americana NBC, o CEO da marca de bebidas, James Quincey, disse que a empresa já utiliza açúcar de cana em suas linhas de chá, limonada, café e Vitamin Wate.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar e o segundo maior fornecedor dos EUA, depois do México. Por aqui, a Coca é adoçada com açúcar de cana, assim como no México e em diversos países europeus. Segundo a empresa, agora, a bebida será feita com açúcar produzido no próprio país.