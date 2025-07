Trump Media acumula US$ 2 bilhões em Bitcoin e promete continuar a comprar criptomoeda

Recursos serão usados para gerar receita e ‘potencialmente adquirir ativos cripto adicionais’

EFE/EPA/WILL OLIVER / PISCINA PISCINA A empresa-mãe da Truth Social disse que alocou cerca de US$ 300 milhões de capital adicional para uma estratégia de aquisição de opções para títulos relacionados ao Bitcoin



A Trump Media and Technology Group anunciou nesta segunda-feira (21) que acumulou aproximadamente US$ 2 bilhões em Bitcoin e títulos relacionados como parte de sua estratégia de tesouraria previamente anunciada. As participações representam cerca de dois terços dos aproximadamente US$ 3 bilhões em ativos líquidos da empresa, que prometeu “continuar adquirindo bitcoin e ativos relacionados ao bitcoin e converter suas opções em bitcoin à vista, dependendo das condições de mercado.”

Esses ativos serão usados para gerar receita e “potencialmente adquirir ativos cripto adicionais”, informou a Trump Media, sem fornecer detalhes sobre suas últimas aquisições. A empresa-mãe da Truth Social disse que alocou cerca de US$ 300 milhões de capital adicional para uma estratégia de aquisição de opções para títulos relacionados ao Bitcoin.

As aspirações de tesouraria da Trump Media começaram de fato em maio, quando a empresa compartilhou seus planos de arrecadar US$ 2,5 bilhões para financiar futuras compras de Bitcoin. O CEO da companhia, Devin Nunes, afirmou na época que a criptomoeda era “um instrumento ápice de liberdade financeira”, e o anúncio vem na esteira de um grande desenvolvimento regulatório. O presidente americano e principal proprietário da Trump Media, Donald Trump, assinou a Lei Genius na sexta-feira (18), que define regras federais para stablecoins.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório