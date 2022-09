Após posse de Charles III, Antígua e Barbuda fala em referendo para desvincular país da monarquia

Apesar de assinar o documento que confirma o rei como chefe de Estado da nação caribenha e mostrar respeito com a morte de Elizabeth II, o primeiro-ministro disse que o tema será discutido entre a população até 2025

Patrick T. FALLON / AFP Gaston Browne é o primeiro-ministro de Antígua e Barbuda



Gaston Browne, primeiro-ministro de Antígua e Barbuda, um dos 14 países que formam a Commonwealth (Comunidade de Nações) e ex-colônia do Império Britânico, afirmou no último sábado, 10, que está planejando fazer um referendo para transformar o país em uma república e se desvincular da monarquia inglesa. Apesar de assinar o documento que confirma Charles III como chefe de Estado da nação caribenha e mostrar respeito com a morte de Elizabeth II, o líder do país localizado na América Central disse que o tema será discutido entre a população até 2025. “Este não é um ato de hostilidade ou qualquer diferença entre Antígua e Barbuda e a monarquia, mas é o passo final para completar esse círculo de independência, para garantir que sejamos verdadeiramente uma nação soberana”, disse o líder à ITV News. Browne, por sua vez, reconheceu que o assunto não é muito comentado entre os habitantes de Antígua e Barbuda. “Acho que a maioria das pessoas nem pensou nisso”, confessou.