Após Trump ameaçar 52 alvos iranianos, EUA fazem teste com 52 caças

A força aérea americana, no entanto, defendeu a tese de que foi uma coincidência o fato de o número de aeronaves testadas ser o mesmo dos alvos citados pelo presidente

Reprodução / military.com EUA realiza testes com 52 caças após Trump ameaçar 52 alvos iranianos. Força Aérea fala em 'coincidência'



Os EUA conduziram seu primeiro exercício em massa com o novo caça F-35A, lançando 52 deles de sua base em Utah, segundo informou a unidade 388ª Ala de Caça da força aérea americana.

A força aérea, porém, defendeu a tese de que foi uma coincidência o fato de o número de aeronaves apresentadas ser o mesmo dos alvos citados pelo presidente do país, Donald Trump, em sua ameaça de ataque ao Irã. Trump disse que tinha mapeado 52 pontos iranianos, incluindo de seu patrimônio cultural.

“Assim como o momento, o número é uma coincidência. Esse é o máximo [de aviões] que podemos colocar no ar”, disse o porta-voz da força aérea de Hill, Micah Garbarino, segundo o jornal britânico The Guardian. Ele explicou que o exercício vinha sendo planejado há meses.

O último F-35A Lightning foi entregue em dezembro, quatro anos após o lançamento do primeiro modelo. Os novos jatos elevaram a 78 o número de aeronaves da força ativa das Alas 388 e 419.

De acordo com o Guardian, dos três esquadrões ativos, um está em operação no Oriente Médio – e dois deles estacionados em Utah, que participaram do exercício em massa conhecido na força aérea pelo termo “caminhada de elefante”.

A base conduziu os voos de testes por mais de dez minutos na manhã de segunda-feira (7), como anunciou a Ala 388. O exercício representa a conquista da capacidade total de combate do F-35, considerado o programa militar mais caro já desenvolvido, marcado por controvérsias, questões técnicas e excedentes de custos.

O F-35A é uma versão convencional de decolagem e pouso do avião. O plano dos EUA é desenvolver mais de 2,6 mil aviões entre 2020 e 2037.

*Com informações do Estadão Conteúdo