Após turbulência, voo da United Airlines desvia rota e faz pouso de emergência

Avião que seguia de Tel Aviv para Nova Jersey teve de aterrissar no Aeroporto Internacional Stewart, a cerca de 80 quilômetros de Nova York; passageiros relataram sintomas como náusea, enjoo e dor no peito

Arkin Si/Unsplash Com 320 pessoas a bordo, o voo 85 da United Airlines teve uma duração de aproximadamente 11 horas



Um Boeing 787 que seguia de Tel Aviv para Nova Jersey precisou mudar de rota e fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional Stewart, a cerca de 80 quilômetros de Nova York, devido a fortes ventos. A turbulência causou ferimentos leves em cerca de 20 passageiros, sendo que sete deles foram levados ao hospital. Com 320 pessoas a bordo, o voo 85 da United Airlines teve uma duração de aproximadamente 11 horas. Alguns passageiros relataram sintomas como náusea, enjoo e dor no peito, sendo que 30 foram avaliados e sete precisaram de atendimento hospitalar para observação. Um dos passageiros, Roi Gonen, descreveu a experiência como angustiante, mencionando que viu uma mulher passando mal próximo a ele. “Mandei uma mensagem para minha esposa só para garantir. Vi uma mulher vomitando dois assentos atrás de mim”, disse ele à emissora ABC7. Após o reabastecimento, a aeronave decolou novamente e conseguiu pousar no Aeroporto Internacional de Newark, seu destino original, ainda na sexta-feira. A Agência Federal de Aviação dos EUA anunciou que irá investigar o incidente.

*Reportagem produzida com auxílio de IA