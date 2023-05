Após visitar Ucrânia, emissário chinês diz não haver ‘panaceia’ para a guerra

Li Hui se reuniu com o chanceler ucraniano Dmitro Kuleba e ouviu que Kiev não aceitará nenhuma proposta que ‘implique a perda de território’; China apresentou um plano de 12 pontos para acabar com o conflito

HANDOUT / UKRAINIAN FOREIGN MINISTRY PRESS-SERVICE / AFP Li Hiu, representante da China, se reúne com chanceler para ucraniano Dmitro Kuleba para discutir solução para guerra



Li Hui, representante especial da China para negócios na Ásia, afirmou não haver panaceia para solucionar a guerra entre Rússia e Ucrânia que se encaminha para o segundo ano. “Não há panaceia para resolver a crise e todas as partes precisam começar, por si mesmas, a construir uma confiança mútua e criar condições para deter a guerra e conversar”, disse Li, de acordo com um comunicado divulgado pelo ministério chinês das Relações Exteriores. O emissário chinês ficou dois dias em Kiev. Ele iniciou sua viagem na terça-feira, 15, com objetivo buscar uma solução política para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Li Hui é principal funcionário do governo chinês a visitar a Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. Ele se reuniu com o chanceler Dmitro Kuleba durante a visita e ouvir do ucraniano que o país não aceitará nenhuma proposta que “implique a perda de território”. Nas conversas com as autoridades ucranianas, Li também disse que a seu país”continuará prestando assistência à Ucrânia dentro de suas capacidades”. Saindo de Kiev, Li visitará Rússia, Polônia, Alemanha e França nos próximos dias. A China, aliada de Moscou, não condenou publicamente a invasão russa e apresentou um plano de 12 pontos para acabar com a guerra, recebido com ceticismo pelas potências ocidentais, aliadas da Ucrânia. O presidente chinês, Xi Jinping, viajou a Moscou em março, em uma demonstração simbólica de apoio ao presidente russo Vladimir Putin diante dos países ocidentais.