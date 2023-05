Evo Morales critica Lasso por dissolver Congresso no Equador: ‘Dois pesos e duas medidas’

Em suas redes sociais, o boliviano comparou a situação do país com a de Pedro Castillo, que tentou dissolver o Parlamento em 2022

EFE/Juan Ignacio Roncoroni Ex-presidente boliviano tem usado as redes sociais para compartilhar opiniões sobre a política internacional



O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales (2006-2019) questionou a decisão de Guillermo Lasso, presidente do Equador, de dissolver o Parlamento e disse ver “dois pesos e duas medidas” em relação à postura do equatoriano sobre Pedro Castillo, presidente do Peru que, em 2022, também anunciou a dissolução do Congresso e foi criticado por Lasso. “Para evitar um julgamento por corrupção, Guillermo Lasso fecha o Congresso do Equador com a desculpa de ‘comoção interna’. Há cinco meses, ele acusou o irmão Pedro Castillo de um golpe que fez o mesmo, mas para impedir uma conspiração. Dois pesos e duas medidas da direita subjugada ao império”, escreveu Morales no Twitter. O anúncio da dissolução do Congresso aconteceu na manhã desta quarta-feira, 17, quando o chefe do Executivo acionou o mecanismo conhecido como “morte cruzada”, medida estabelecida em 2008 e que permite a dissolução. No dia anterior, Lasso foi ao Parlamento para se defender no processo de impeachment que enfrenta, sendo acusado de peculato. Em dezembro de 2022, Castillo também anunciou a dissolução do Congresso, mas como o parlamento negou o voto de confiança, a decisão foi vista como tentativa de golpe de Estado. Castillo foi preso preventivamente e a vice-presidente, Dina Boluarte, assumiu o Executivo do país. Morales tem sido ativo nas redes sociais, compartilhando opiniões sobre a crise no Peru e críticas ao governo de Boluarte.

*Com informações da EFE