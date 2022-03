Após votação na ONU, Biden diz que o ‘mundo rechaça as mentiras da Rússia’

Para o democrata, aprovação de resolução que condena Moscou mostra ‘indignação global’ contra o ataque à Ucrânia: ‘Culpa é a Rússia’

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Joe Biden afirmou que o mundo "rechaça as mentiras da Rússia" sobre a situação da Ucrânia



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o mundo “rechaça as mentiras da Rússia” sobre a situação da Ucrânia. A fala aconteceu nesta quarta-feira, 2, após votação na Assembleia Geral da ONU a favor da condenação do governo de Vladimir Putin pela invasão dos territórios ucranianos. “O mundo rejeita as mentiras da Rússia. Todos nós podemos ver o que está acontecendo com nossos próprios olhos, a crise humanitária internacional que estamos vendo se desenrolar na Ucrânia em tempo real”, declarou. Para o democrata, a votação na ONU demonstra “a magnitude da indignação global contra o terrível ataque da Rússia a um vizinho soberano”. “Não há espaço para desculpas ou erros. A culpa é da Rússia”, acrescentou. A resolução da ONU recebeu o apoio de 141 dos 193 Estados-membros, com votos contrários da Rússia, Belarus, Síria, Coreia do Norte e Eritreia. Além disso, 35 Estados optaram pela abstenção, como China, Cuba, Índia e África do Sul, e 12 decidiram não participar da votação, entre eles Venezuela, Marrocos e Etiópia.

*Com informações da EFE