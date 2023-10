Apple lança novos Macs com preços que chegam até R$ 44 mil 

O produto, que comemora seu 40º aniversário, tem versões de 14 e 16 polegadas

Apple Apple lançou seus novos Macs



De olho na alta no mercado de computadores, a Apple lançou nesta segunda-feira, 30, seus novos Macs. O produto, que comemora seu 40º aniversário, tem versões de 14 e 16 polegadas. Fora as novas versões do laptop, a companhia apresentou a nova gama de seu processador, o M3. São três versões: a M3 (mais básica) e as mais avançadas M3 Pro e M3 Max. O novo processador é ideal para gamers, já que a versão M3 é 40% mais rápida que a anterior. Em comunicado, a empresa ainda informou que o novo processador permitirá o dobro de duração de bateria em relação à geração M1. No caso do M3 Fax, a memória unificada é de 128 GB. Os novos laptops começam a ser comercializados nos EUA a partir da semana que vem. No Brasil, ainda não há data de lançamento, mas os valores iniciais são de R$ 18.499 – é o caso do modelo de 14 polegadas com CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos e SSD (memória) de 512 GB. Já o o modelo mais avançado, de 16 polegadas com SSD de 1 TB e CPU de 16 núcleos e CPU de 40 núcleos, sai a R$ 43.999.