Apresentador cai no gemidão do Whatsapp ao vivo: ‘Escândalo de pornografia’

Gary Lineker estava apresentando o ‘replay’ da partida entre Wolves e Liverpool quando o áudio vazou para que todos ouvissem

Reprodução/BBC Gary Lineker cai no gemidão do Whatsapp ao vivo



O apresentador da BBC e ex-jogador da Gary Lineker, caiu no gemidão do Whatsapp ao vivo. Ele estava apresentando, na terça-feira, 17, o ‘replay’ da partida entre Wolves e Liverpool pela terceira fase do campeonato inglês quando o áudio vazou para que todos ouvissem. Linker tentou controlar a risada durante e dar continuidade ao que estava fazendo. “Alguém está enviando algo no telefone de alguém, eu acho”, brincou o apresentador, acrescentando “não sei se você ouviu isso em casa”. Depois que o programa acabou, o apresentador falou sobre o assunto em seu Twitter. “Bem, encontramos isto colado na parte de trás do aparelho. No que diz respeito à sabotagem, foi bastante divertido”, escreveu. A BBC pediu desculpas pelo ocorrido. “Pedimos desculpas a qualquer telespectador ofendido durante a cobertura ao vivo do futebol esta noite”, disseram em nota. Segundo um porta-voz da empresa, a emissora está investigando o incidente. Mais tarde, Lineker deu entrevista ao programa Newnight, da própria BCC, e explicou a situação. Ele disse que inicialmente ele pensou que haviam enviado um vídeo para o celular de um dos comentaristas do programa e que era barulhento demais, tanto que não mal dava para ouvir o que alguém dizia em seu ouvido. “Se você me dissesse esta manhã que esta noite eu estaria no Newsnight falando sobre um escândalo de pornografia, eu teria ficado apavorado”, disseo Lineker rindo. Ele também classificou o ocorrido como uma boa pegadinha e disse que não era necessário que a BBC pedisse desculpa. “Certamente não temos nada para nos desculpar”. O youtuber Daniel Jarvis, conhecido como Jarvo, afirmou estar por trás da pegadinha, postando um vídeo que parecia mostrá-lo no estádio.

Simplesmente o GEMIDÃO DO ZAP ao vivo no BBC Sports enquanto Gary Lineker entrevistava Alfred Schreuder, técnico do Ajax.pic.twitter.com/JuK654HHRB — Tiro de Canto (@tirodicanto) January 18, 2023