Menina de 12 anos morre asfixiada na Argentina após participar de ‘desafio do TikTok’

Justiça argentina trata o caso como suicídio e descarta envolvimento de terceiros; polícia diz que essa era a terceira vez que Milagres Soto realizava o desafio

Reprodução/Facebook/LauraLuque Milagre Soto morreu asfixiada quando participava de um desafio do TikTok



Milagres Soto, uma menina de 12 anos, morreu na Argentina após cumprir o “desafio do apagão” do TikTok. A jovem foi encontrada no quarto da casa onde morava pendurada pelo pescoço com uma corda, segundo o jornal ‘La Nación’. O caso aconteceu na sexta-feira, 13, por volta das 13h. Em uma rede social, a tia da menina disse que a família está desolada com o que aconteceu. “Vou divulgar o que estou vivendo. Ela é Milagres, minha sobrinha… a quem perdeu a vida hoje fazendo um desafio do TikTok… Por favor, peço que compartilhem… minha filha e eu não temos consolo”, escreveu Laura, que também acrescentou que tomou a decisão de compartilhar o occorrido para que o mesmo não ocorra com outros jovens. O desafio do apagão não é novidade na rede e outras pessoas já foram vítimas. Em 2021, Antonella Sicomero, de 10 anos, morreu na Itália após colocar um cinto no pescoço. No Chile também houve um relato de morte por asfixia por causa do desafio que consiste em transmitir um enforcamento ao vivo, porém, que consiga sair no último minuto, apontou as apurações do Ministério Público local. “Nesse caso não deu certo e a menor morreu na tentativa”, disse o órgão ao jornal argentino.

De acordo com o jornal ‘Clarín‘, a família disse a polícia que a menina foi instigada por seus amigos de escola em uma videochamada grupal a realizar o desafio. No celular de Milagres, eles viram que a jovem já tinha realizado o desafio três vezes. Contudo, as investigações judiciais concluíram que foi um suicídio e que não teve envolvimento de terceiros. As autoridades informaram que não há indício de que ela teria sido instigada a realizar o desafio, porém, declararam que uma perícia vai ser realizada no celular da menos para colher mais informações sobre o caso, e se for comprovado o envolvimento de terceiros a justiça deverá decidir o que vai acontecer com os integrantes da videochamada.