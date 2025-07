Aprovação de projeto de pacote fiscal de Trump é improvável após cinco republicanos votarem contra

Mike Johnson, Presidente da Câmara, disse à Fox News que pode deixar a votação ‘em aberto’ na tentativa de persuadir seus colegas a reconsiderarem suas decisões

EFE/EPA/YURI GRIPAS / PISCINA Todos os democratas se posicionaram contra a proposta



Cinco membros do Partido Republicano se posicionaram contra o projeto de reforma tributária proposto por Donald Trump, o que complicou sua aprovação. O presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, disse à Fox News que pode deixar a votação “em aberto” na tentativa de persuadir seus colegas a reconsiderarem suas decisões. Para que o projeto avance, é essencial que Johnson consiga mudar a opinião de pelo menos um dos republicanos que se opuseram. Todos os democratas se posicionaram contra a proposta. Somados aos cinco republicanos, o número de votos contrários chegou a 217. Já os favoráveis totalizavam 207. Oito republicanos ainda não se manifestaram. De acordo com Johnson, a versão do texto aprovada pelo Senado na terça-feira, 1º, não agradou os deputados republicanos.

“Gostávamos mais da versão da Câmara, o que não é surpresa. Tínhamos alcançado um equilíbrio muito delicado, então demorou um pouco para que todos processassem completamente isso e descobrissem o que isso significa para seus distritos”, afirmou o presidente da Câmara.

