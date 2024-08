Argentina coloca navio que saiu do Brasil em quarentena após sintomas de mpox na tripulação

Embarcação, que possui bandeira da Libéria, conta com equipe composta por indianos

CDC/Brian W.J. Mahy sintomas da doença incluem febre e erupções cutâneas



O governo argentino decidiu colocar em quarentena um navio que havia saído do Porto de Santos, em São Paulo, após a equipe apresentar sintomas relacionados à mpox. A embarcação, que possui bandeira da Libéria, conta com uma tripulação composta por indianos. Um dos tripulantes foi isolado devido a lesões cutâneas com características vesiculares. Diante da situação, o Ministério da Saúde da Argentina ativou um protocolo de emergência em saúde pública. Amostras serão coletadas para a realização de testes, a fim de verificar a presença do vírus. É importante ressaltar que, até o momento, a Argentina não registrou casos da doença neste ano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já havia classificado a mpox como uma emergência de saúde pública de relevância internacional. Recentemente, uma nova variante do vírus, que é mais contagiosa, tem gerado surtos na África, aumentando a preocupação global. No Brasil, foram contabilizados 791 casos de mpox em 2024, mas não houve registros de mortes. Os sintomas da doença incluem febre e erupções cutâneas, que podem ser confundidos com outras condições. A vigilância em saúde continua sendo uma prioridade para evitar a disseminação do vírus.

Publicado por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA