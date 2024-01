Argentina detém possível célula terrorista e prende suspeitos de planejar ataque contra o país

Autoridades intensificaram as investigações após entrada de três cidadãos de origem síria e libanesa; operação foi conjunta entre Direção Nacional de Inteligência Criminal e a Polícia de Segurança Aeroportuária

Argentinian Federal Police / AFP Polícia Federal Argentina em 3 de janeiro de 2024, mostrando um estrangeiro (C) suspeito de fazer parte de uma célula terrorista sendo apresentado à imprensa após ser preso durante uma operação recente na Argentina



Três indivíduos foram detidos no final de dezembro em uma operação que impediu a chegada de uma possível célula terrorista à Argentina, de acordo com o anúncio feito pelo Ministério da Segurança nesta quarta-feira, 3. As autoridades intensificaram suas investigações após identificarem a entrada em Buenos Aires de três cidadãos de origem síria e libanesa, com o objetivo de planejar um ataque terrorista no país. Um dos presos estava portando passaportes da Venezuela e Colômbia em seu nome. Além disso, foi rastreada uma remessa internacional de um pacote de 35 quilos originários do Iêmen, e os outros dois detidos estão relacionados ao envio dessa encomenda e também foram presos.

As prisões ocorreram como resultado de uma investigação conjunta entre a Direção Nacional de Inteligência Criminal e a Polícia de Segurança Aeroportuária. Os três suspeitos foram detidos pela Polícia Federal da Argentina. O Ministério da Segurança divulgou a informação por meio de suas redes sociais, destacando a importância dessa operação para neutralizar a ameaça terrorista. A ação das autoridades foi desencadeada após a detecção da presença dos suspeitos em Buenos Aires e a suspeita de que estivessem planejando um ataque no país.